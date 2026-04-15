Долина сверкнула украшениями за сотни тысяч рублей после скандала с квартирой Долина вышла в свет в украшениях Schiaparelli за сотни тысяч рублей

Певица Лариса Долина вышла в свет в люксовом образе после скандала с квартирой, сообщил журналист Феликс Грозданов в своих соцсетях. 70-летняя артистка посетила гала-концерт VIII Международной музыкальной премии Bravo в наряде и украшениях французского бренда Schiaparelli, стоимость которых начинается от €2500 (223 тыс. рублей).

Я люблю оригинальные вещи. Я не гоняюсь за брендами. Если это слишком дорого, я не беру. Не потому что мне жалко денег, а потому что я знаю, что это платье или украшение когда-нибудь выйдет из моды, — отметила Долина.

Ранее Долина заявила, что завершила сложный период, связанный с историей вокруг квартиры и мошенников. На пресс-завтраке в честь премьеры спектакля «Мечты Фемиды» певица отметила, что всех простила и сосредоточилась на творчестве.

До этого стало известно, что Долиной может грозить штраф в 100 млн рублей за загрязнение природного водоема. С территории участка артистки в Подмосковье в местный ручей попадает болотная жижа, стекающая по ржавым каналам. Специалисты уже взяли пробы воды для анализа.