15 апреля 2026 в 15:05

Трамп вспомнил, для чего США нужна Гренландия

Трамп: США должны обладать Гренландией из-за угроз со стороны других стран

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
США должны обладать Гренландией из-за угроз со стороны других стран, заявил глава Белого дома Дональд Трамп в эфире Fox Business. По его словам, таким образом можно «защитить мир от России и Китая».

Посмотрите на Гренландию. Мы должны обладать Гренландией, чтобы защитить мир от России и Китая, — заявил американский лидер.

Ранее сообщалось, что Белый дом вместе с Гренландией и НАТО работает над соглашением, которое «будет изумительным для США». При этом в администрации отказались комментировать свою связь с тремя близкими к президенту США лицами, которые якобы проводят на острове тайные кампании влияния.

До этого командующий Центральным полицейским управлением Ирана Ахмад-Реза Радан на фоне продолжающегося конфликта с США предложил Евросоюзу помощь Тегерана в вопросе Гренландии. Он пояснил, что такой вариант допустим, если ЕС не может отбить Гренландию.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом тем временем посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США. Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

