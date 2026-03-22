22 марта 2026 в 01:33

«Позовите нас, мы придем»: Иран предложил Евросоюзу помощь в одной проблеме

Ахмад-Реза Радан: ЕС может обратиться к Ирану за помощью Гренландии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Командующий Центральным полицейским управлением Исламской Республики Ахмад-Реза Радан на фоне продолжающегося конфликта между Ираном и США предложил Евросоюзу помощь Тегерана в вопросе Гренландии. Он пояснил, что такой вариант допустим, если ЕС не может отбить Гренландию, передает иранское агентство ISNA.

В частности, он указал, что если Евросоюз «не способен отстоять Гренландию», то следует сделать следующее: «позовите нас, и мы придем».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что авторитет США падает из-за отказа ЕС участвовать в военных действиях против Ирана. По его словам, таким образом Европа мстит президенту США Дональду Трампу из-за его претензий на Гренландию и торговых споров.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом тем временем посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США. Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

Иран
Евросоюз
Гренландия
Тегеран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Киеве зафиксированы перебои с водой и светом
Дмитриев предрек очередь из стран ЕС за российскими энергоресурсами
Gillette зарегистрировала в России новый товарный знак
В Тегеране раздаются множественные мощные взрывы
Медведев вышел в третий круг «Мастерса» в Майами
Сколько БПЛА сбили над Россией за шесть часов
«Я — нет!»: Трамп заявил, что Иран захотел заключить сделку
Уиткофф отчитался о конструктивных переговорах с Украиной во Флориде
Число пострадавших при при ударе Ирана по Араду увеличилось вдвое
Аэропорт Саратова временно закрылся
В Израиле назвали число пострадавших в результате обстрела города Арада
Йемен готовит операцию против хуситов в случае их поддержки Ирана
«Пензенский Чикатило». История детоубийцы, державшего в страхе целый город
Пезешкиан призвал БРИКС сохранять независимость на Ближнем Востоке
Лолита, жена-эльфийка, молчание об СВО: где и как теперь живет Цекало
Какие 22 страны готовы внести вклад в защиту Ормузского пролива
Иран заявил о новом уровне противостояния после удара по Димоне
Саудовская Аравия объявила пятерых иранских дипломатов персонами нон грата
По делу о разбое на Строгинском бульваре в Москве задержаны два курьера
Дальше
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

