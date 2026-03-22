«Позовите нас, мы придем»: Иран предложил Евросоюзу помощь в одной проблеме Ахмад-Реза Радан: ЕС может обратиться к Ирану за помощью Гренландии

Командующий Центральным полицейским управлением Исламской Республики Ахмад-Реза Радан на фоне продолжающегося конфликта между Ираном и США предложил Евросоюзу помощь Тегерана в вопросе Гренландии. Он пояснил, что такой вариант допустим, если ЕС не может отбить Гренландию, передает иранское агентство ISNA.

В частности, он указал, что если Евросоюз «не способен отстоять Гренландию», то следует сделать следующее: «позовите нас, и мы придем».

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что авторитет США падает из-за отказа ЕС участвовать в военных действиях против Ирана. По его словам, таким образом Европа мстит президенту США Дональду Трампу из-за его претензий на Гренландию и торговых споров.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом тем временем посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США. Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».