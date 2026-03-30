Стало известно о работе США и Гренландии над «изумительным» соглашением NYT: Белый дом, Гренландия и НАТО работают над изумительным для США соглашением

Белый дом вместе с Гренландией и НАТО работает над соглашением, которое «будет изумительным для США», сообщает газета New York Times. При этом в администрации отказались комментировать свою связь с тремя близкими к президенту США Дональду Трампу лицами, которые, как сообщали датские СМИ, якобы проводят на острове тайные кампании влияния.

В публикации говорится, что речь, вероятно, идет о бывшем советнике при минэнерго США Дрю Хорне, советнике Трампа по вопросам Арктики Томасе Дансе, а также члене Консультативного совета по внутренней безопасности Крисе Коксе. Никто из них не пытался скрываться: Хорн хочет построить в Гренландии центр обработки данных, Данс организовывал поездки на остров и основал НКО для улучшения отношений, а Кокс занимался «проповедованием» для Трампа.

В конце августа 2025 года датская телерадиокомпания DR сообщала, что близкие к Трампу американцы якобы проводят тайную работу внутри гренландского общества, чтобы посеять раздор между островом и Данией.

Ранее командующий Центральным полицейским управлением Ирана Ахмад-Реза Радан на фоне продолжающегося конфликта с США предложил Евросоюзу помощь Тегерана в вопросе Гренландии. Он пояснил, что такой вариант допустим, если ЕС не может отбить Гренландию.