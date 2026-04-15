Появилась информация о погибших при стрельбе в школе на юго-востоке Турции Четыре человека погибли при стрельбе в школе на юго-востоке Турции

Четыре человека погибли при стрельбе в средней школе в городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции, передает телеканал NTV. Нападавший обезврежен. Вооруженное нападение совершил ученик школы около 14:00 по местному времени.

По предварительной информации, стрелка обезвредил учитель. На данный момент известно о шести пострадавших. Подробности произошедшего и мотивы нападавшего выясняются.

Ранее сообщалось, что в турецком Кахраманмараше произошло очередное вооруженное нападение на школу. Как сообщил мэр города Мюкеррем Унлер, один человек погиб, еще шестеро получили ранения. На место происшествия оперативно прибыли полицейские и бригады скорой помощи. Подробности случившегося и мотивы нападавших не раскрываются. Обстановка уточняется.