«Сверхдержава, но не суперсила»: Лукашенко дал совет Трампу по Китаю Лукашенко: если США не справились с Ираном, то им не следует лезть в Китай

Если Соединенные Штаты не могут справиться с Ираном, то им не следует пытаться противостоять Китаю, заявил Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT. По его словам, американский лидер Дональд Трамп продемонстрировал всему миру, что США далеко не всемогущи.

Трамп показал всему миру, что США не всемогущи. По своей мощи [Америка] супердержава, но не суперсила. Это поняли все. И главный враг Америки — это Китай. Если американцы не смогли справиться с Ираном, я это давно сказал: не лезьте в Китай, там такая мощь, с которой они справиться никогда не смогут, — сказал он.

Лукашенко в ходе интервью также заявил, что Соединенным Штатам следует поучиться демократии у Белоруссии. Белорусский лидер подчеркнул, что в его стране реальной демократии во много раз больше, чем в Америке.

Он также резко раскритиковал внешнюю политику Соединенных Штатов. Лукашенко назвал США самыми настоящими диктаторами, основываясь на их действиях в Венесуэле, угрозах Кубе и войне на Ближнем Востоке. Белорусский лидер подчеркнул, что американская политика противоречит главному человеческому праву — праву на жизнь.