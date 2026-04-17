17 апреля 2026 в 16:38

Трамп сохранит морскую блокаду Ирана до полной реализации сделки

Дональд Трамп
Вашингтон продолжит морскую блокаду Ирана для судов, следующих в Исламскую Республику или из нее, заявил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social. При этом глава Белого дома отметил, что сам Ормузский пролив полностью открыт и готов к полноценному проходу торговых судов.

Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полноценному проходу, но военно-морская блокада будет оставаться в полной силе и действии, поскольку она касается только Ирана, до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%. Этот процесс должен пройти очень быстро, так как большинство пунктов уже согласованы, — написал президент США.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран принял решение открыть Ормузский пролив на время 10-дневного режима прекращения огня между Ливаном и Израилем. Достигнуть этого удалось при посредничестве Вашингтона. Боевые действия были приостановлены в полночь 16 апреля.

Трам анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана и отметил, что речь идет о попытке устроить «передышку» между двумя странами. Политик подчеркнул, что главы государств не встречались лично около 34 лет.

