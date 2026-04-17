Иран открыл Ормузский пролив

Иран принял решение открыть Ормузский пролив на время прекращения огня, сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи в соцсети X. Боевые действия были приостановлены в полночь 16 апреля, пауза будет действовать на протяжении 10 дней.

В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, уже объявленному организацией портов и морского транспорта Исламской Республики Иран, — написал Аракчи.

В пятницу в полночь по московскому времени в Ливане вступил в силу режим 10-дневного перемирия с Израилем. Соглашение было достигнуто президентом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху при посредничестве американского лидера Дональда Трампа.

Перед этим Трамп заявил, что лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры. Он отметил, что речь идет о попытке устроить «передышку» между двумя странами. Хозяин Белого дома указал, что главы государств не встречались лично около 34 лет.