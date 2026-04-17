Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ

Путин собрал Совбез для обсуждения взаимодействия со странами СНГ Путин обсудил с членами Совбеза вопросы взаимодействия со странами СНГ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы взаимодействия с государствами-участниками Содружества Независимых Государств, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер отметил, что участники совещания занимаются этим вопросом на постоянной основе.

Обсудим сегодня вопрос, которым занимаемся на постоянной основе — это взаимодействие с нашими ближайшими соседями, со странами СНГ, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что у России особое отношение к странам СНГ в силу исторических условий. Также у Москвы и государств-партнеров обширные связи в сфере экономического взаимодействия, добавил лидер.

Ранее генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев заявил, что следующее заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ состоится 7 октября в Туркменистане. Встреча предварит саммит лидеров стран объединения.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегами из СНГ беспрецедентную эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. Министр сообщил, что особое внимание на встрече было уделено различным аспектам сложившейся ситуации.