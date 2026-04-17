В Москве анонсировали следующее заседание Совета глав МИД СНГ Следующее заседание Совета глав МИД СНГ состоится 7 октября в Туркменистане

Следующее заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ состоится 7 октября в Туркменистане, сообщил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев. Встреча предваряет саммит лидеров стран объединения, передает ТАСС.

Принято решение провести следующее заседание Совета министров иностранных дел в Туркменистане в октябре. 7 октября — накануне заседания Совета глав государств, которое пройдет 9 октября, — сообщил Лебедев по итогам переговоров в Москве.

Параллельно с обсуждением графика встреч дипломаты уделили внимание научно-техническому взаимодействию. Министры приняли совместное заявление по случаю 65-летия полета Юрия Гагарина в космос. В документе подчеркивается готовность государств к запуску новых взаимовыгодных инициатив, стороны подтвердили намерение углублять сотрудничество в области мирного исследования космического пространства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудил с коллегами из СНГ беспрецедентную эскалацию напряженности в зоне Персидского залива. Министр сообщил, что особое внимание на встрече было уделено различным аспектам сложившейся ситуации.