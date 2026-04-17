Европа пожаловалась на задержки поставок оружия из США

Задержки поставок американского оружия ставят европейские страны в сложное положение, сообщает агентство Reuters со ссылкой на жалобы европейских чиновников. Представители Европы выражают недовольство сложившейся ситуацией.

В четверг агентство передавало со ссылкой на источники, что США уведомили европейские страны о возможных задержках в поставках вооружений. Причиной названа необходимость приоритетного обеспечения американских военных нужд в условиях конфликта с Ираном.

Ожидается, что задержки затронут ряд европейских государств. В их число входят страны Балтии и Скандинавии, отмечает Reuters.