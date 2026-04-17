Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 10:21

Евродепутаты потребовали ускорить запуск «военного шенгена»

Euractiv: в Европарламенте настаивают на ускорении создания «военного шенгена»

Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В Европарламенте настаивают на ускорении создания системы военной мобильности, или так называемого военного шенгена, сообщает портал Euractiv. Депутаты предлагают сократить сроки готовности цифровой платформы управления транзитными разрешениями с 2030 до 2028 года.

Кроме того, звучат призывы обязать страны блока назначить национальных координаторов по мобильности в течение трех месяцев вместо полугода. Как пишет издание, евродепутаты Роберт Зиле и Михал Щерба выступают ключевыми авторами поправок, ускоряющих реализацию проекта. Также обсуждается внедрение чрезвычайного инструмента для приоритетного доступа военных к инфраструктуре и снятия трансграничных ограничений. При этом портал отмечает наличие разногласий с правительствами стран ЕС, которые стремятся сохранить за собой право ограничивать транзит иностранных войск даже в условиях действия чрезвычайного механизма.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что размещение украинских предприятий по производству дронов на территории стран Евросоюза грозит втягиванием этих государств в прямую войну с Россией. По его словам, чтобы не дать Украине проиграть, Европа перешла к тактике размещения дроновых производств на своей земле.

Европа
Европарламент
Шенген
военные
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.