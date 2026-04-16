Постпред России объяснил, как Европа может втянуть себя в войну с РФ Полянский: размещение производств дронов для ВСУ грозит странам ЕС войной с РФ

Размещение украинских предприятий по производству дронов на территории стран Евросоюза грозит втягиванием этих государств в прямую войну с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета. По его словам, которые передает пресс-служба постпредства, чтобы не дать Украине проиграть, Европа перешла к тактике размещения дроновых производств на своей земле.

Полянский напомнил, что Минобороны России опубликовало список таких предприятий в Британии, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше, Чехии, Испании, Италии, а также в Израиле и Турции. Москве известны их точные адреса и координаты.

Мы вынуждены сделать для себя вывод о том, что речь идет о намеренном шаге упомянутых государств в сторону резкой эскалации военно-политической обстановки на всем Европейском континенте. Иными словами, подобные действия неминуемо и ускоренными темпами втягивают упомянутые государства в войну с Россией, — сказал постпред.

Ранее Полянский заявил, что Евросоюз и Великобритания используют Украину в качестве полигона для испытаний новых вооружений и методов ведения конфликта. По его словам, европейские страны пытаются прикрыть собственную милитаризацию «страшилками» о мнимой угрозе со стороны Москвы.

Прежде представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев использует нефтепроводы и газопроводы в качестве оружия, чтобы шантажировать Европу. По его словам, Украина также может «втемную использовать» членов Евросоюза и НАТО для реализации собственных преступных интересов.