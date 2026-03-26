В Кремле объяснили, на что способен Киев при шантаже Евросоюза и НАТО

Киев использует нефтепроводы и газопроводы в качестве оружия, чтобы шантажировать Европу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, Украина также может «в темную использовать» членов Евросоюза и НАТО для реализации собственных преступных интересов.

Киевский режим хорошо известен тем, что, используя нефтепроводы, газопроводы в качестве оружия по устрашению стран-членов ЕС, по попыткам устрашения других государств, по шантажу стран-членов ЕС, — сказал Песков.

Ранее он сообщил, что Анкара способна воздействовать на Киев и не допустить атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в акватории Черного моря. Представитель Кремля охарактеризовал действия украинской стороны как опрометчивые.

Кроме того, Песков заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского о готовности противостоять России еще на протяжении трех лет не стыкуются с его же заверениями о желании как можно скорее достичь мира. Пресс-секретарь главы РФ также рекомендовал вынести эту тему на обсуждение в Верховной раде.