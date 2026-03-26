Кремль поймал Зеленского на противоречии в желании мира Песков: Зеленский противоречит в своем желании скорейшего мира

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к конфликту с Россией на протяжение еще трех лет не соотносятся с его заявлениями о стремлении к скорому миру, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также посоветовал обсудить эту тему в Верховной раде, передает РИА Новости.

Они не соотносимы, но я думаю, вам лучше обращаться в Верховную раду, чтобы получить комментарий на этот счет, а не к нам, — сказал Песков.

Ранее он заявил, что при разрешении кризиса на Украине необходимо принимать во внимание интересы России. Представитель Кремля отметил, что любой переговорный раунд приближает к урегулированию ситуации.

Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия рассчитывает на проведение очередного раунда переговоров с Украиной, как только позволят условия. При этом он подчеркнул, что ключевые для Москвы аспекты по урегулированию кризиса пока не согласованы.

Также Песков сообщил, что вопрос организации выборов на Украине остается злободневным. Представитель Кремля пояснил, что руководству страны в любом случае потребуется решать задачу легитимизации своей власти.