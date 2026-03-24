Вопрос проведения выборов на Украине не теряет своей актуальности, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля пояснил, что руководству страны в любом случае придется решать проблему подтверждения своих полномочий.

Киевскому режиму предстоит определиться с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий главы государства, главы режима в данном случае, — добавил Песков.

Ранее стало известно, что провести президентские выборы на Украине в текущем году не удастся, сообщила газета The Times со ссылкой на представителя центризбиркома страны Сергея Дубовика. По его словам, для организации голосования нужно полгода, а этому должно предшествовать окончание активной стадии СВО. Кроме того, рабочая группа, которая должна была разработать и подать соответствующий законопроект в парламент, так и не направила его на рассмотрение.

До этого украинский президент Владимир Зеленский усомнился в выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства. Он отметил, что многое будет зависеть от мнения украинцев.