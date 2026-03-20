20 марта 2026 в 19:29

Украина открестилась от проведения выборов в этом году

Times: Украина не будет проводить выборы в 2026 году

Фото: Kovalyov Oleksiy/Keystone Press Agency/Global Look Press
Провести президентские выборы на Украине в текущем году не удастся, пишет британская газета The Times со ссылкой на заявление представителя Центральной избирательной комиссии Украины Сергея Дубовика. По его словам, для организации голосования нужно полгода, а этому должно предшествовать окончание активной стадии СВО.

Все, включая членов парламента, согласны с тем, что должна закончиться активная стадия конфликта, должна быть проведена четкая демаркационная линия, и лишь после этого потребуется шестимесячный период для организации выборов, — сообщил Дубовик.

Как отмечается в статье, рабочая группа по подготовке законопроекта о выборах должна была внести его в парламент еще в прошлом месяце, однако до сих пор этого не сделала, поскольку не смогла урегулировать ключевые вопросы. Их обсуждение перенесено на конец мая.

По оценке The Times, фактический отказ от проведения выборов в 2026 году может вызвать недовольство американской администрации, которая считает, что Киеву пора организовать голосование.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский усомнился в выдвижении своей кандидатуры на выборах главы государства. Он отметил, что многое будет зависеть от мнения украинцев.

Украина открестилась от проведения выборов в этом году
