В Кремле раскрыли ожидания по новым переговорам России и Украины Песков: РФ надеется на проведение переговоров с Украиной при подходящих условиях

Россия надеется на проведение нового раунда переговоров с Украиной, когда позволят обстоятельства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что критические для Москвы вопросы по урегулированию конфликта еще не были согласованы, передает пресс-служба Кремля в MAX.

Мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства, — сказал Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что текст соглашения об урегулировании конфликта на Украине никто не готовил и не согласовывал с российской стороной. Так он ответил на вопрос о сообщениях американской стороны о достижении некоего соглашения между Москвой и Киевом.

До этого Песков заявил, что урегулирование кризиса на Украине должно учитывать интересы России. По его словам, каждый раунд переговоров — это шаг в сторону урегулирования.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. При этом он назвал украинского президента Владимира Зеленского сложным собеседником.