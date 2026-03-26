Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 марта 2026 в 12:47

В Кремле раскрыли ожидания по новым переговорам России и Украины

Песков: РФ надеется на проведение переговоров с Украиной при подходящих условиях

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия надеется на проведение нового раунда переговоров с Украиной, когда позволят обстоятельства, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом он отметил, что критические для Москвы вопросы по урегулированию конфликта еще не были согласованы, передает пресс-служба Кремля в MAX.

Мы рассчитываем на проведение следующего раунда переговоров, как только позволят обстоятельства, — сказал Песков.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что текст соглашения об урегулировании конфликта на Украине никто не готовил и не согласовывал с российской стороной. Так он ответил на вопрос о сообщениях американской стороны о достижении некоего соглашения между Москвой и Киевом.

До этого Песков заявил, что урегулирование кризиса на Украине должно учитывать интересы России. По его словам, каждый раунд переговоров — это шаг в сторону урегулирования.

В свою очередь президент США Дональд Трамп отметил, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. При этом он назвал украинского президента Владимира Зеленского сложным собеседником.

Россия
Кремль
Дмитрий Песков
Украина
переговоры
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.