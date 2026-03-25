В Кремле сделали заявление о соглашении по урегулированию на Украине Ушаков: текст соглашения по Украине никто не готовил и не обсуждал с Россией

Текст соглашения об урегулировании конфликта на Украине никто не готовил и не согласовывал с российской стороной, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Так он ответил на вопрос о сообщениях американской стороны о достижении некоего соглашения между Москвой и Киевом, передает РИА Новости.

Мы об этом ничего не знаем, потому что текст соглашения никто, по-моему, не готовил. По крайней мере, с нами никто не согласовывал и не обсуждал, — сказал он.

Ранее он отметил, что российская сторона проинформирована об итогах переговоров США и Украины во Флориде. По словам помощника президента, у Москвы есть понимание того, «где мы сейчас».

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.

Перед этим зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев допустил, что Зеленскому не нужен мир. По его мнению, власти Украины превратили боевые действия в инструмент для обогащения и не откажутся от него.