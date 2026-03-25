Что известно о результатах переговоров США и Украины во Флориде

Российская сторона проинформирована об итогах переговоров США и Украины во Флориде, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что у Москвы есть понимание того, «где мы сейчас», передает РИА Новости.

Состоялись [переговоры] во Флориде в прошлую субботу с украинской делегацией. Они провели переговоры, нас обстоятельно проинформировали об итогах, и мы знаем, где мы сейчас, — отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что урегулирование кризиса на Украине должно учитывать интересы России. По его словам, каждый раунд переговоров — это шаг в сторону урегулирования.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной близко. Он вновь провел параллель между переговорными позициями российского президента Владимира Путина и украинского главы Владимира Зеленского, назвав последнего более сложным собеседником.