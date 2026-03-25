25 марта 2026 в 13:07

Песков раскрыл, кто спасет газопроводы от безрассудных ударов Украины

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Турция может повлиять на Украину и предотвратить удары по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В беседе с журналистами РИА Новости он назвал действия Киева безрассудными.

Убеждены, что турецкая сторона может использовать свое влияние на киевский режим для того, чтобы предостеречь от таких безрассудных действий [в отношении газопроводов], — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что Российская Федерация продолжит передавать турецкой стороне всю имеющуюся информацию о возрастающих угрозах для инфраструктуры черноморских газопроводов. Он рассказал, что Москва на систематической основе доводит до турецких коллег свои озабоченности в связи с рисками для газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Также руководитель канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что в случае удара Украины по «Турецкому потоку» атака будет расцениваться как нападение на страну НАТО «со всеми вытекающими из этого последствиями для Киева». Он отметил, что Киев сможет пойти на любые шаги в стремлении подорвать энергетический суверенитет.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

