Песков: РФ будет сообщать Турции об угрозах для газопроводов в Черном море

Российская Федерация продолжит передавать турецкой стороне всю имеющуюся информацию о возрастающих угрозах для инфраструктуры черноморских газопроводов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Москва на систематической основе доводит до турецких коллег свои озабоченности в связи с рисками для газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», передает пресс-служба Кремля.

Мы на постоянной основе передаем нашим турецким коллегам озабоченности в связи с возрастающей угрозой для инфраструктуры газопроводов <…> Мы неоднократно доводили всю детальную информацию до сведения турецкой стороны. Мы продолжим это делать, — сказал Песков.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не допустит, чтобы Украина установила газовую блокаду вдобавок к нефтяной, повредив трубопровод «Турецкий поток», по которому идут поставки российского газа в Европу. По словам политика, потеря доступа к дешевым российским энергоносителям приведет к многократному росту коммунальных тарифов для венгерских семей.

Прежде Песков заявлял, что Украина должна без всяких условий прекратить энергетический шантаж в отношении других стран. Он отметил, что речь, в частности, идет о государствах — членах ЕС.