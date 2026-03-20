20 марта 2026 в 13:15

В Кремле призвали Украину прекратить энергетический шантаж

Украина должна без всяких условий прекратить энергетический шантаж в отношении других стран, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что речь, в частности, идет о государствах-членах ЕС, передает пресс-служба Кремля в MAX.

Он (Киев — NEWS.ru) также должен без каких-либо условий прекратить энергетический шантаж других стран, — сказал Песков.

Ранее Венгрия потребовала от Украины прекратить нападения на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток», так как работа этой компрессорной станции необходима для транспортировки природного газа в республику. Нынешнее правительство Украины, указывал глава МИД Венгрии Сийярто, перешло все границы.

До этого министр иностранных дел Венгрии заявил, что лидеры ЕС и президент Украины Владимир Зеленский устроили «спектакль» с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». По его словам, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

В свою очередь глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук подчеркнул, что Киев, манипулируя ситуацией с нефтепроводом, фактически поставил ультиматум Будапешту.

