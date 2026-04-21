Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 17:39

Зеленский заявил о завершении ремонта на трубопроводе «Дружба»

Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Ремонтные работы на «Дружбе» завершены, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, трубопровод может возобновить свою работу.

Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба», — сказал Зеленский.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Сообщалось, что Украина планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля. Это решение, как ожидается, разблокирует для Киева кредит Европейского союза в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей).

До этого стало известно, что глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба» и потребовал прекратить шантаж в отношении Будапешта. Политик напомнил, что Украина пообещала восстановить функционирование магистрали к концу апреля.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
трубопроводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве арестовали женщину, устроившую смертельное ДТП в Москве
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
В Сети появилось фото из Пермской области, где взорвалась пачка купюр
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Россиянам рассказали, что нельзя делать при повышенном давлении
Названо устройство, взорвавшееся в руках мальчика из Перми
Российский поселок оказался на грани катастрофы из-за паводка
Ветеринары спасли собаку, съевшую средства женской гигиены
Додик поддержал действия России в СВО
Раскрыто имя нового тренера хоккейного «Динамо»
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о безалкогольном пиве
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.