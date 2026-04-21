Ремонтные работы на «Дружбе» завершены, заявил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, трубопровод может возобновить свою работу.

Как и было определено в коммуникации с Евросоюзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода «Дружба», — сказал Зеленский.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в соответствии с договорными обязательствами. Однако, по его словам, восстановление транзита зависит от действий Украины, по вине которой он прекратился.

Сообщалось, что Украина планирует возобновить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля. Это решение, как ожидается, разблокирует для Киева кредит Европейского союза в размере €90 млрд (8,8 трлн рублей).

До этого стало известно, что глава победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал Зеленского возобновить работу трубопровода «Дружба» и потребовал прекратить шантаж в отношении Будапешта. Политик напомнил, что Украина пообещала восстановить функционирование магистрали к концу апреля.