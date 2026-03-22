Орбан дал одно обещание на фоне нефтяной блокады со стороны Украины Орбан пообещал не допустить газовую блокаду со стороны Украины

Венгрия не допустит, чтобы Украина установил газовую блокаду вдобавок к нефтяной, повредив трубопровод «Турецкий поток», по которому идут поставки российского газа в Европу, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире телеканала M1. По словам политика, потеря доступа к дешевым российским энергоносителям приведет к многократному росту коммунальных тарифов для венгерских семей.

Если нас лишат доступа к дешевым российским энергоносителям, то цены на коммунальные услуги для всех венгерских семей повысятся в несколько раз, — сказал венгерский премьер.

Ранее Орбан заявил, что украинский кризис способен разорить Европу, прежде всего из-за так называемой «немецкой логики». По словам главы правительства, выделение средств Киеву обернется финансовыми трудностями для всех стран Евросоюза. Политик подчеркнул, что на всех неформальных встречах в ЕС немецкие представители настаивают на военной стратегии, считая ее разумной.

Кроме того, премьер Венгрии отметил, что Украина должна предоставить гарантии бесперебойной транспортировки российской нефти в долгосрочной перспективе. По словам политика, после восстановления поставок топлива в республику Будапешт согласится на выделение Киеву кредита от Евросоюза.