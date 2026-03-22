Орбан объяснил, как «немецкая логика» по Украине разрушает ЕС

Конфликт на Украине может привести к разорению Европы, в особенности из-за «немецкой логики», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Он отметил, что финансирование Киева станет причиной финансовых проблем для всех стран объединения.

Глава правительства республики подчеркнул, что в ходе всех неформальных обсуждений в ЕС представители Германии говорят о военной стратегии и считают свои действия разумными. Именно из-за этой позиции, по его словам, Брюссель финансирует Киев.

Однако это приведет Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас, — объяснил Орбан.

По словам премьера, представители Германии считают, что Европа способна дольше финансировать Украину, чем Россия — участвовать в конфликте. По его мнению, эта оценка является ошибочной.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская повестка перестала быть для европейцев первостепенной, уступив место проблемам, связанным с оплатой энергоресурсов. Он охарактеризовал ситуацию в странах ЕС как непростую и полную внутренних противоречий.