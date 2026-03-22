Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 18:58

Орбан объяснил, как «немецкая логика» по Украине разрушает ЕС

Орбан заявил о риске разорения Европы из-за финансирования Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Christian Marquardt/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Конфликт на Украине может привести к разорению Европы, в особенности из-за «немецкой логики», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patriota. Он отметил, что финансирование Киева станет причиной финансовых проблем для всех стран объединения.

Глава правительства республики подчеркнул, что в ходе всех неформальных обсуждений в ЕС представители Германии говорят о военной стратегии и считают свои действия разумными. Именно из-за этой позиции, по его словам, Брюссель финансирует Киев.

Однако это приведет Германию и Европу к полному финансовому банкротству, потому что война разорит нас, — объяснил Орбан.

По словам премьера, представители Германии считают, что Европа способна дольше финансировать Украину, чем Россия — участвовать в конфликте. По его мнению, эта оценка является ошибочной.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинская повестка перестала быть для европейцев первостепенной, уступив место проблемам, связанным с оплатой энергоресурсов. Он охарактеризовал ситуацию в странах ЕС как непростую и полную внутренних противоречий.

Виктор Орбан
Венгрия
Евросоюз
Украина
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.