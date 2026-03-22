«Не Украина»: Песков раскрыл, что волнует европейцев на самом деле Песков: европейцев больше волнуют счета за газ, чем Украина

Проблемы с оплатой энергоресурсов вытеснили украинскую тематику из числа главных забот европейцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным. Представитель Кремля охарактеризовал положение Европы как сложное и раздираемое противоречиями.

У них сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет. Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, — сказал он.

Ранее Песков, комментируя заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об исключении возможности закупок российского газа, констатировал, что европейские государства продолжают отказываться от российских энергоресурсов. По словам представителя Кремля, подобными решениями ЕС лишь вредит собственным избирателям.

Кроме того, он отметил, что в Москве не видят смысла анализировать причины, по которым европейские страны уклоняются от поддержки своих союзников по НАТО в иранском вопросе, одновременно продолжая способствовать затягиванию кризиса на Украине. Как отметил пресс-секретарь президента, принципиальный для российской стороны вопрос заключается в том, зачем Евросоюз вообще фактически напрямую вовлекся в украинскую ситуацию.