«Зачем им это надо»: в Кремле задали Европе неудобный вопрос Песков: России интересно, зачем ЕС напрямую вовлекается в конфликт на Украине

Власти России не намерены рассуждать, почему Европа увиливает от поддержки своих американских союзников в Иране, при этом поддерживая продолжение конфликта на Украине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главный вопрос для Москвы звучит так: зачем ЕС в принципе фактически напрямую вмешался в украинский кризис, передает РИА Новости.

У нас же главный к ним вопрос, зачем же они фактически напрямую допустили свое вовлечение в конфликт вокруг Украины, зачем им это надо, — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков выразил надежду, что трехсторонние консультации по мирному урегулированию украинского кризиса будут продолжены в самое ближайшее время. По словам представителя Кремля, нынешняя приостановка диалога носит временный характер.

Кроме того, пресс-секретарь президента заявил, что Киев обязан немедленно и безоговорочно отказаться от попыток энергетического давления на другие государства. Как подчеркнул дипломат, в первую очередь это касается стран, входящих в Евросоюз.