Украину предупредили о страшных последствиях атаки на «Турецкий поток» Гуйяш: атака Украины на «Турецкий поток» будет восприниматься как удар по НАТО

В случае удара Украины по «Турецкому потоку» атака будет расцениваться как нападение на страну НАТО «со всеми вытекающими из этого последствиями для Киева», сообщил руководитель канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Он отметил, что Киев сможет пойти на любые шаги в стремлении подорвать энергетический суверенитет страны.

Если нападение на трубопровод «Турецкий поток» будет совершено на турецкой территории, то это будет расценено как нападение на страну НАТО, — констатировал Гуйяш.

Отмечается, что в течение нескольких предыдущих недель Россия предупреждала о попытках Украины атаковать компрессорные станции «Турецкого потока» с помощью дронов. Киев не комментировал данную информацию.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает преступление, пытаясь ввести нефтяную блокаду страны. По его словам, особенно тяжким оно становится в условиях конфликта на Ближнем Востоке и всеобщей суматохи энергетического рынка.