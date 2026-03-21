21 марта 2026 в 16:17

Украину предупредили о страшных последствиях атаки на «Турецкий поток»

Гуйяш: атака Украины на «Турецкий поток» будет восприниматься как удар по НАТО

Руководитель канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш
В случае удара Украины по «Турецкому потоку» атака будет расцениваться как нападение на страну НАТО «со всеми вытекающими из этого последствиями для Киева», сообщил руководитель канцелярии премьера Венгрии Гергей Гуйяш на Конференции консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште. Он отметил, что Киев сможет пойти на любые шаги в стремлении подорвать энергетический суверенитет страны.

Если нападение на трубопровод «Турецкий поток» будет совершено на турецкой территории, то это будет расценено как нападение на страну НАТО, — констатировал Гуйяш.

Отмечается, что в течение нескольких предыдущих недель Россия предупреждала о попытках Украины атаковать компрессорные станции «Турецкого потока» с помощью дронов. Киев не комментировал данную информацию.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский совершает преступление, пытаясь ввести нефтяную блокаду страны. По его словам, особенно тяжким оно становится в условиях конфликта на Ближнем Востоке и всеобщей суматохи энергетического рынка.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина погиб при налете дронов ВСУ на российский регион
«Очень удивлен»: Трамп об отказе союзников помочь в войне с Ираном
Названа страна, которая окажет влияние на распад Украины
Военкомы сорвали свадьбу на Украине
Загадочный катер прибило к берегу Черного моря в Турции
Подросток испугался «декларирования для военкомата» и отдал украшения
Мужчину ранило в грудь при налете FPV-дрона на белгородское предприятие
ПВО сбили два БПЛА над российским регионом
Украденные у России исторические документы выставили на продажу в Европе
Суд «прикрыл» интернет-магазин по незаконной продаже оружия
Гадалка не смогла избавить женщину от «сущности в спине» за 500 тыс. рублей
Лавров объяснил, как США относятся к урегулированию на Украине
Девочка погибла при пожаре в многоквартирном доме
В ЕС фразой о сильных и больших лидерах унизили Каллас и фон дер Ляйен
Сийярто раскрыл, когда Киев снимет нефтяную блокаду Будапешта
Ледяные дожди и холод до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
«Должны уважать»: Лавров озвучил жесткое требование к США
Известный комментатор словами из басни Крылова описал ситуацию в «Спартаке»
Россия потребовала от ООН и МАГАТЭ оценки удара по Ирану
Дуров не ответил на требование заблокировать 100 Telegram-каналов в России
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

