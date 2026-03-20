«Тяжкое преступление»: Орбан рассказал о том, что натворил Зеленский

Орбан: Зеленский идет на преступления, устраивая нефтяную блокаду Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский совершает преступление, пытаясь ввести нефтяную блокаду Венгрии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан на предвыборном митинге в городе Сентендре. По его словам, особенно тяжким оно становится в условиях конфликта на Ближнем Востоке и всеобщей суматохи энергетического рынка.

Устанавливать против какой-либо страны нефтяную блокаду, как это сделал Зеленский, значит совершать тяжкое преступление. А если это делается в тот момент, когда на энергетическом рынке царит полный хаос из-за войны на Ближнем Востоке, то это вдвойне заслуживает наказания, — сказал Орбан.

Политик выразил мнение, что Киев осуществляет свой план при поддержке Брюсселя. Он также отметил, что ради достижения своих целей украинские власти не гнушаются никакими средствами, в том числе некогда совершили нападение на инфраструктуру газопровода «Турецкий поток» — все ради того, чтобы развалить венгерскую экономику.

Ранее выяснилось, что лидеры Европейского союза и украинский президент устроили спектакль с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду и возобновить поставки российской нефти.

