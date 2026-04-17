Максима Древаля переизбрали гендиректором общества «Знание»

Гендиректора общества «Знание» Максима Древаля переизбрали на новый срок, сообщает ТАСС со ссылкой на решение съезда в Национальном центре «Россия». Его назначение поддержали все делегаты.

Отмечается, что кандидатуру Древаля предложила замминистра науки и образования Ольга Петрова — голосование прошло. Срок полномочий гендиректора составляет пять лет.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Администрации президента РФ Сергей Кириенко был переизбран председателем наблюдательного совета Российского общества «Знание». Решение было принято единогласно всеми делегатами съезда.

До этого Павла Савчука переизбрали председателем Российского Красного Креста. Делегаты приняли это решение единогласно в ходе XVIII съезда организации. Голосование проводится раз в пять лет. В задачи председателя РКК входит общее руководство деятельностью Красного Креста, представление организации на национальном и международном уровнях, взаимодействие с госорганами и координация работы региональных отделений.