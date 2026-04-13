Стало известно, кто возглавил Российский Красный Крест

Павла Савчука переизбрали председателем Российского Красного Креста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Там отметили, что делегаты приняли это решение единогласно в ходе XVIII съезда организации. Голосование проводится раз в пять лет.

Новый срок полномочий Савчука вступает в силу с 13 апреля 2026 года. Как отметили в организации, согласно уставу председатель РКК является единоличным исполнительным органом. В его задачи входит общее руководство деятельностью Красного Креста, представление организации на национальном и международном уровнях, взаимодействие с госорганами и координация работы региональных отделений.

Ранее Савчук заявил, что россияне в первую очередь ожидают от Российского Красного Креста гуманитарную помощь, а также поддержку в условиях чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. По его словам, такие выводы сделаны на основе социологических исследований.