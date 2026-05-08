Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 мая 2026 года

Как связаны Красный Крест, апостол Марк, военная техника и крупные покупки? Чтобы выяснить это, достаточно ответить, какой праздник справляют 8 мая. Этому вопросу и посвящена данная статья. Рассказываем, чем примечателен 128-й день 2026 года, как связаны засуха и разлитая вода и не только.

Красный Крест и примирение: памятная дата 8 мая

Прежде чем мы поговорим о праздниках 8 мая 2026 года, стоит сказать о памятных мероприятиях этого дня. С начала нулевых по решению Генассамблеи ООН 8 мая признано одним из двух Дней памяти и примирения (следующий из них приходится на 9 мая). Входящие в ООН страны, включая Россию, вспоминают погибших во время Второй мировой войны. Речь идет как о погибших воинах, так и о жертвах холокоста и других нацистских преступлений.

В послании Генассамблеи подчеркивается, что дни памяти не отменяют празднования Дня Победы. Так что они отмечаются и в России, пусть и говорят о них в разы меньше, чем о празднике 9 Мая. К памятной дате приурочены тематические мероприятия. Например, в 2015 году в Нью-Йорке прошла выставка «Последняя мировая война: помнить ради мира». Экспозицию организовали при поддержке правительств РФ, Беларуси, Армении и некоторых других стран СНГ.

Еще одно памятное мероприятие, приходящееся на 8 мая 2026 года, — это Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца. Он приурочен к годовщине со дня появления на свет Жана Анри Дюнана. Знаменитый швейцарец — предприниматель, общественник и создатель Красного Креста — был рожден 8 мая 1828 года.

Идея организовать общество спасателей-добровольцев появилась у Жана Анри Дюнана после сражения при Сольферино (1859). Поэтому уже 17 февраля 1863 года его усилиями была учреждена организация, помогающая пострадавшим на поле сражения. Согласно ее философии, люди равны перед лицом страданий. А потому все заслуживают поддержки и медицинского ухода.

В августе 1864 года была подписана Первая Женевская конвенция. В ней были сформулированы постулаты защиты пострадавших на войне. Стараниями Комитета Красного Креста ее приняли 12 государств. Вскоре после этого движение распространилось сначала по Европе, а потом и по всему миру.

Красный Крест действует и по сей день — в том числе на территории РФ. Его подразделения работают не только в военное, но и в мирное время. В частности, они помогают жертвам ЧС.

8 мая — День Красного Креста Фото: H.Bilbao/Keystone Press Agency/Global Look Press

Праздники 8 мая 2026 года в России

Наконец, переходим к вопросу, какой праздник выпадает на 8 мая. Россияне справляют сразу два профессиональных праздника:

День оперативного работника уголовно-исполнительной системы;

День работников Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России.

Это особая дата для оперуполномоченных, работающих в изоляторах, тюрьмах, колониях и прочих исправительных заведениях. Праздник приурочен к годовщине организации советских оперативных подразделений в изоляторах — 8 мая 1935 года. Впрочем, оперативники в СССР появились еще десятилетием ранее. С 1925 года они работали в изоляторах для политзаключенных.

Второй праздник 8 мая в России связан с деятельностью сотрудников ФСВТС. Он приурочен к годовщине со дня основания Главного инженерного управления СССР. Советское управление служило посредником в военном сотрудничестве между Союзом и странами-партнерами. С ходом времени Управление сменилось Федеральной службой ВТС. Ее задачи охватывают широкий спектр: от регулирования цен на военные товары и реализации международных договоров до маркетинга в сфере военной торговли.

Профессиональный праздник 8 мая Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Марк Ключник — народный праздник 8 мая

В России 8 мая — праздник Марк Ключник. Он связан с почитанием апостола Марка, одного из евангелистов и ученика апостола Петра. После вознесения Иисуса Христа Марк стал проповедником и путешествовал по разным странам. В частности, он посетил Египет. Считается, что именно Марк стал первым епископом Александрии. Апостол принял мученическую смерть: он был подвергнут пыткам со стороны язычников и скончался от тяжелых побоев по дороге к судилищу.

В народе Марка стали называть Ключником, потому что, по поверью, апостол хранит ключи от небес. А потому в праздник 8 мая непременно обращались к святому с мольбой «отпереть небеса» и «освободить» дожди. Дождь считался благим знамением. Ливень означал, что засухи можно не бояться, урожай выдастся богатым, а домашний скот даст достаточно молока.

Праздник Марка Ключника также связывался с наблюдением за птицами. Отсюда и его второе название — Птичье голодание. Возвращение и гнездование певчих птиц сулило хороший урожай. Поэтому славяне разбрасывали конопляные семена во дворах и по полям. По поведению птиц предсказывали, чего в дальнейшем ждать от погоды:

если кукушка подает голос, то морозов больше не будет;

птицы начали петь в разгар дождя — скоро ливень прекратится;

если птицы прилетели на конопляники, то уродится много конопли.

Марк Ключник — народный праздник 8 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Приметы на 8 мая: что можно и нельзя делать

Итак, издревле на Марка Ключника ждали дождя. А что еще, согласно поверьям, нужно сделать 8 мая, чтобы привлечь удачу? Залогом благополучия считаются:

крупные покупки (причем чем больше денег вложено, тем якобы выше будет прибыль в будущем);

времяпрепровождение в кругу семьи (мирное общение сулит дальнейшую гармонию);

серьезные начинания (это подходящий день для крупных дел);

пожертвования (они отвадят беду от человека и его близких);

уборка (раньше пространства «очищали», обмывая их крапивным отваром, сегодня достаточно простой уборки).

Так что 8 мая 2026 года можно не ругать себя за импульсивные покупки. В Марков день они прощаются. Впрочем, финансовой грамотностью лучше не пренебрегать даже в праздник.

Если же говорить про запреты, то «на Марка» нельзя:

разливать воду, тратить воду попусту — к засухе;

ставить или чинить заборы — также к засухе;

ссориться — к бытовым проблемам;

вмешиваться в чужие дела — к личным неурядицам;

строить романтические планы на будущее — не сбудутся;

игнорировать просьбы о помощи — можно оказаться в нужде.

В Марков день судили о фруктовом урожае. Так, если яблони до сих пор не зацвели, то яблок будет мало.

Приметы на 8 мая Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интересные факты о 8 мая

Итак, мы поговорили о праздниках 8 мая 2026 года. Теперь стоит сказать о событиях, сделавших 129-й день года заслуживающим внимания. Например, он считается днем рождения «Кока-колы». Самая продаваемая газировка в мире поступила на прилавки 8 мая 1886 года.

Но и это не все интересные события, пришедшиеся на 8 мая. Вот еще некоторые из них:

1713 — столицей Российской империи стал Петербург (вместо Москвы);

1945 — Германское верховное командование подписало акт о капитуляции Германии;

1967 — у Кремлевской стены открыт мемориал «Могила Неизвестного Солдата»;

1970 — вышел последний студийный диск The Beatles — Let It Be;

2020 — сделанный в РФ подводный беспилотник «Витязь-Д» опустился на дно Марианской впадины.

8 мая появились на свет летчик времен ВОВ Григорий Дольников, футболист и тренер Франко Барези и другие именитые личности.

Франко Барези Фото: Maurizio Borsari/Global Look Press

Именины 8 мая

Напоследок вспомним еще один праздник 8 мая — именины. Их отмечают:

Итак, мы выяснили, какой праздник выпадает на 8 мая 2026 года. Приметы поощряют крупные покупки и семейные встречи.

