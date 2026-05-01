Скандал с моргом, уход главврача: что случилось в старейшей больнице Питера

Главврач больницы в Санкт-Петербурге, морг которой торговал трупами, покинул должность. Сведения о причине ухода разнятся — от «увольнения одним днем» до выхода на заслуженную пенсию. Подробности о том, что творится в медучреждении, — в материале NEWS.ru.

Почему главный врач больницы покинул должность

29 апреля пост главврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге покинул Юрий Линец. Он возглавлял медучреждение 16 лет. Исполняющей обязанности назначили заместителя главврача по неврологии Людмилу Рошковскую. В больнице заявили в беседе с «Фонтанкой», что медика уволили, несмотря на заключенный прошлым летом контракт на три года.

«Уволили одним днем. Кроме последних событий, ничто не предвещало», — сказали в медучреждении.

Издание также отмечает, что соответствующий приказ был подписан во вторник, 28 апреля, а коллектив узнал об этом лишь в среду.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Линец впервые устроился в Александровскую больницу в 1985 году. Он уже возглавлял ее в прошлом — с 1997 по 2000 год. В 2001-м он перешел на аналогичный пост в Николаевскую больницу в Петергофе, но в 2013 году вернулся на должность главного врача Александровской.

При этом KP.RU пишет, что Линец был не уволен, а ушел по другой причине.

«С 29 апреля Юрий Павлович не работает. Он вышел на заслуженную пенсию», — сказали газете в комитете по здравоохранению Петербурга.

NEWS.ru позвонил секретарю главврача Александровской больницы, но там не смогли предоставить оперативный комментарий, предложив отправить запрос на почту.

Почему мог уволиться главврач Александровской больницы

Журналисты «Фонтанки» называют две версии ухода с поста Юрия Линца. Одна из них — отказ сотрудничать с экс-главврачом роддома № 18 (городской перинатальный центр № 1 на проспекте Солидарности) Галиной Гриненко. Роддом находится по соседству с Александровской больницей. Сейчас комитет по здравоохранению производит слияние медучреждений в рамках реформы службы родовспоможения.

Как рассказывал изданию акушер-гинеколог академик Эдуард Айламазян, объединение проходит очень болезненно.

Еще одна причина, по версии журналистов, связана с недавним скандалом с торговлей трупами в морге: в феврале следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патолого-анатомическим отделением Андрея Кавецкого и учредителя петербургской фирмы «Анабиос» Станислава Маслова. Кавецкого обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки, а Маслова — в даче взятки и подстрекательстве к превышению полномочий.

Как в Александровской больнице торговали трупами

6 февраля учредитель фирмы «Анабиос» Маслов и заведующий патолого-анатомическим отделением больницы Кавецкий были арестованы на два месяца.

Как выяснило следствие, владельцы фирмы платили заведующему патанатомией не менее 500 тыс. рублей за беспрепятственный доступ в морг. Это позволяло им отчленять фрагменты тел, необходимые для деятельности компании.

«В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи также установили, что представителей организаций научно-исследовательской направленности допускали к вскрытиям без оформления документов. Для сокрытия преступлений иногда производилась подмена тел, чтобы родственники не заподозрили неладное.

Процедуру похорон скончавшегося гражданина даже при отсутствии родственников регулирует ФЗ «О погребении и похоронном деле». При этом в статье закона об «использовании тела, органов и тканей умершего человека» говорится о том, что фрагменты трупа можно использовать в медицинских, научных или обучающих целях при условии прижизненного согласия на это человека или в том случае, если его тело не востребовано.

После того как тело усопшего послужило науке, оно должно быть погребено. Его передача для использования в научных или учебных целях возможна лишь в том случае, если личность покойного установлена и есть все необходимые документы.

В настоящее время учебный центр Anabioss в Санкт-Петербурге, где проходили курсы по танатопрактике, закрыт. При переходе на страницу, где ранее была опубликована информация о курсах, открывается сайт той же компании, но уже предлагающий косметические средства для танатопрактиков: кремы, маски, аромамасла, а также специальные инструменты.

