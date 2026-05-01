День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 мая 2026 в 01:00

Скандал с моргом, уход главврача: что случилось в старейшей больнице Питера

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Главврач больницы в Санкт-Петербурге, морг которой торговал трупами, покинул должность. Сведения о причине ухода разнятся — от «увольнения одним днем» до выхода на заслуженную пенсию. Подробности о том, что творится в медучреждении, — в материале NEWS.ru.

Почему главный врач больницы покинул должность

29 апреля пост главврача Александровской больницы в Санкт-Петербурге покинул Юрий Линец. Он возглавлял медучреждение 16 лет. Исполняющей обязанности назначили заместителя главврача по неврологии Людмилу Рошковскую. В больнице заявили в беседе с «Фонтанкой», что медика уволили, несмотря на заключенный прошлым летом контракт на три года.

«Уволили одним днем. Кроме последних событий, ничто не предвещало», — сказали в медучреждении.

Издание также отмечает, что соответствующий приказ был подписан во вторник, 28 апреля, а коллектив узнал об этом лишь в среду.

Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Юрий Линец впервые устроился в Александровскую больницу в 1985 году. Он уже возглавлял ее в прошлом — с 1997 по 2000 год. В 2001-м он перешел на аналогичный пост в Николаевскую больницу в Петергофе, но в 2013 году вернулся на должность главного врача Александровской.

При этом KP.RU пишет, что Линец был не уволен, а ушел по другой причине.

«С 29 апреля Юрий Павлович не работает. Он вышел на заслуженную пенсию», — сказали газете в комитете по здравоохранению Петербурга.

NEWS.ru позвонил секретарю главврача Александровской больницы, но там не смогли предоставить оперативный комментарий, предложив отправить запрос на почту.

Почему мог уволиться главврач Александровской больницы

Журналисты «Фонтанки» называют две версии ухода с поста Юрия Линца. Одна из них — отказ сотрудничать с экс-главврачом роддома № 18 (городской перинатальный центр № 1 на проспекте Солидарности) Галиной Гриненко. Роддом находится по соседству с Александровской больницей. Сейчас комитет по здравоохранению производит слияние медучреждений в рамках реформы службы родовспоможения.

Как рассказывал изданию акушер-гинеколог академик Эдуард Айламазян, объединение проходит очень болезненно.

Еще одна причина, по версии журналистов, связана с недавним скандалом с торговлей трупами в морге: в феврале следователи возбудили уголовное дело в отношении заведующего патолого-анатомическим отделением Андрея Кавецкого и учредителя петербургской фирмы «Анабиос» Станислава Маслова. Кавецкого обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки, а Маслова — в даче взятки и подстрекательстве к превышению полномочий.

Как в Александровской больнице торговали трупами

6 февраля учредитель фирмы «Анабиос» Маслов и заведующий патолого-анатомическим отделением больницы Кавецкий были арестованы на два месяца.

Как выяснило следствие, владельцы фирмы платили заведующему патанатомией не менее 500 тыс. рублей за беспрепятственный доступ в морг. Это позволяло им отчленять фрагменты тел, необходимые для деятельности компании.

«В дальнейшем биоматериалы передавались различным коммерческим организациям и использовались ими в качестве опытных образцов в сфере косметологии, хирургии и стоматологии. Чаще всего это были тела граждан, которые вели асоциальный образ жизни и не имели родственников», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следователи также установили, что представителей организаций научно-исследовательской направленности допускали к вскрытиям без оформления документов. Для сокрытия преступлений иногда производилась подмена тел, чтобы родственники не заподозрили неладное.

Процедуру похорон скончавшегося гражданина даже при отсутствии родственников регулирует ФЗ «О погребении и похоронном деле». При этом в статье закона об «использовании тела, органов и тканей умершего человека» говорится о том, что фрагменты трупа можно использовать в медицинских, научных или обучающих целях при условии прижизненного согласия на это человека или в том случае, если его тело не востребовано.

После того как тело усопшего послужило науке, оно должно быть погребено. Его передача для использования в научных или учебных целях возможна лишь в том случае, если личность покойного установлена и есть все необходимые документы.

В настоящее время учебный центр Anabioss в Санкт-Петербурге, где проходили курсы по танатопрактике, закрыт. При переходе на страницу, где ранее была опубликована информация о курсах, открывается сайт той же компании, но уже предлагающий косметические средства для танатопрактиков: кремы, маски, аромамасла, а также специальные инструменты.

Общество
Санкт-Петербург
больницы
врачи
трупы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам пообещали солнечные и теплые выходные 2-3 мая
В Словакии связали цены на нефть со «сном» Трампа
Боятся ненависти в окопах. Сырский пытается погасить бунт ВСУ: что задумал
ПВО России уничтожила почти 10 тысяч беспилотников ВСУ за месяц
Трамп объяснил, почему он не хочет носить бронежилеты
Очевидцы сообщили о взрывах и работе ПВО в Туапсе
Неизвестный напал с ножом на школу и ранил пятерых человек
В МИД РФ заявили, что Москва отреагирует на попытки блокады Калининграда
Небо над Сочи временно закрыли для полетов
В России вступил в силу запрет на вывоз слитков золота
Скандал с моргом, уход главврача: что случилось в старейшей больнице Питера
Росстат назвал регион с самой высокой зарплатой
В Подмосковье произошел крупный пожар на ферме
Скончался экс-посол России в Республике Конго Юрий Романов
В Белгородской области при ударе БПЛА погибли подросток и молодой человек
В России вступили в силу новые ГОСТы для проверки алкозамков
На защиту границ России поставят лазерное оружие
Лавина СМС, Telegram без VPN и борщевик: 3 новые схемы от мошенников
В Белгородской области начался пожар в здании в результате атаки ВСУ
В Иране сообщили о работе ПВО в разных районах Тегерана
Дальше
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.