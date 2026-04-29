Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 05:05

Сонник: морг с трупами — это не к смерти! Полное толкование сонников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Увидели морг во сне? Не бойтесь! В отличие от пугающей реальности, морг в сновидении часто имеет неожиданно позитивное или предупреждающее значение, не связанное с физической кончиной. Толкование сильно зависит от деталей: кто вы, что делаете и кого видите.

К чему снится морг с трупами

Это не предвестник смерти, как многие опасаются. Чаще всего такой сюжет символизирует конец определенного жизненного этапа. Согласно соннику Миллера, бродить между столами с телами — к тщетным попыткам разобраться в себе и грядущим душевным потрясениям. Если покойников много, это предупреждение о череде мелких неурядиц или финансовых потерях.

Однако Эзотерический сонник утверждает, что рассматривать усопших — к большой радости и успеху, если вы при этом не испытывали страха. Особняком стоит сюжет, где вы оживляете мертвеца: это сулит обретение надежного друга или возрождение старых чувств.

К чему снится морг мужчине

Для сновидцев такое сновидение часто проецирует профессиональную сферу и амбиции.

  • Если мужчина видит себя внутри помещения, это может говорить о страхе перед конкуренцией или ощущении застоя в делах.

  • Чистое и светлое помещение символизирует достойное окружение и правильные жизненные принципы.

  • Если мужчина наблюдает за работой персонала, это сигнал о неуверенности в себе перед лицом соперника.

К чему снится морг женщине

Здесь интерпретация чаще касается эмоций и отношений.

  • Видеть себя в морге молодой девушке — к расставанию с возлюбленным или крушению иллюзий о нем.

  • Для замужней женщины такой сон может означать усталость от рутины, «омертвение» чувств или охлаждение в браке, о чем говорит и сонник Медеи.

Однако есть и позитивный аспект: если женщина просто проходит мимо здания или выходит из него, подсознание подсказывает ей, что все страхи позади и наступает период покоя и стабильности.

морги
трупы
мертвецы
сонники
сновидения
сны
Елизавета Макаревич
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.