Сон о мертвом человеке: сонники раскрывают тайны страшных видений

К чему снится мертвый человек

К чему снится мертвый человек? Популярные сонники дают неоднозначные, но чаще позитивные трактовки. Вопреки ужасу, испытанному во сне, такое видение редко предвещает реальную смерть. Обычно оно символизирует завершение жизненного этапа, перемены или внутреннее освобождение от устаревшего.

К чему снится близкий мертвый человек

Если вам приснился близкий мертвый человек (родственник, друг или супруг), который уже оставил этот свет, сонники советуют не пугаться. Часто это знак, что вы скучаете и не отпустили ситуацию.

По Миллеру, разговор с умершим близким предупреждает о сплетнях.

По Ванге, такой сон означает, что умерший хочет вас предостеречь от ошибки.

Если близкий, будучи живым наяву, является во сне мертвым, это сигнал: ваши отношения требуют внимания, возможно, назрел конфликт или отчуждение.

Если мертвый оживает или двигается — сонник Нострадамуса обещает возвращение старых проблем.

Протягивать руку мертвому — к обману.

К чему снится мертвый незнакомец

Незнакомый мертвый человек снится к неожиданным известиям. По соннику Цветкова, видеть мертвого незнакомца — к перемене погоды или получению вестей издалека. Современный сонник трактует это как завершение скучной полосы жизни. Если незнакомец улыбается или спокоен — вас ждет удача. Если он страшен или в крови — остерегайтесь авантюр.

К чему снится мертвый человек мужчинам и женщинам

Мужчине мертвый человек во сне может указывать на страх потери контроля в делах или конкуренцию. Если мужчина целует мертвого — к финансовым потерям.

Для женщины такой сон чаще связан с эмоциями:

мертвый мужчина снится к одиночеству или охлаждению чувств;

мертвая женщина во сне для женщины является к пустым хлопотам.

По Лоффу, женщина, видящая мертвого, подсознательно боится потерять близкого.

Не стоит искать в таких снах только плохое: чаще всего они лишь отражают ваши мысли и сигнализируют: пора менять жизнь.

