В Петербурге арестовали поставщика «некромантов»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу заведующего моргом Александровской больницы Андрея Кавецкого, обвиняемого в получении взяток за передачу тел умерших частной компании, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в крупном размере.

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Андрея Кавецкого, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), — говорится в сообщении.

Ранее в Петербурге была пресечена преступная схема по незаконной продаже частей тел умерших из морга Александровской больницы. Получателем биоматериала являлась компания «Анабиос», специализирующаяся на танатопрактике, а ее владельцы, по данным издания, выплачивали заведующему патологоанатомическим отделением не менее 500 тыс. рублей для беспрепятственного доступа в морг и отчленения необходимых фрагментов.

Кроме того, пресс-служба управления СК по Московской области сообщила, что трое сотрудников морга были осуждены на сроки до 10 лет за получение взяток. К ответственности привлечены заведующий моргом, медсестра и медицинский регистратор, которых признали виновными в совершении 40 эпизодов преступной деятельности организованной группой.