05 февраля 2026 в 15:10

Взяточники из российского морга отправились за решетку

СК: в Подмосковье трех сотрудников морга приговорили к лишению свободы за взятки

Трех сотрудников морга в Московской области осудили на сроки до 10 лет за получение взяток, сообщила пресс-служба управления СК по региону. Подсудимыми стали заведующий моргом, медсестра и медицинский регистратор.

Фигурантов признали виновными в получении взяток организованной группой по 40 эпизодам, в двух эпизодах мелкого взяточничества и в превышении должностных полномочий. Суд назначил каждому из них наказание в виде лишения свободы. Сроки заключения составили от 7,5 до 10 лет в колониях общего и строгого режимов.

Следствие и суд установили, что преступная схема начала действовать в сентябре 2023 года. Заведующий моргом вовлек в нее двух сотрудниц, которые предлагали родственникам умерших не проводить вскрытие для ускорения захоронения.

Также они брали деньги за санитарную обработку и сохранение тел, не оформляя эти услуги документально. Сумма каждой взятки составляла 10–20 тыс. рублей.

Важными доказательствами стали записи с камер видеонаблюдения в учреждении. На них были зафиксированы моменты передачи денег.

Ранее бывший руководитель подразделения Росимущества по Удмуртии и Кировской области Екатерина Рублева была приговорена к четырем с половиной годам тюрьмы за взятку. Суд также признал ее виновной в подстрекательстве к превышению полномочий, оштрафовал на 1,9 млн рублей и запретил занимать государственные и муниципальные посты на три года.

