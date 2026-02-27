Зимняя Олимпиада — 2026
Киевского экскурсовода уволили за упоминание Булгакова

Киевского гида Денисову уволили за упоминание Булгакова на экскурсии

Фото: РИА Новости
Киевского экскурсовода Оксану Денисову уволили после упоминания писателя Михаила Булгакова во время экскурсий по столице. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) женщина сообщила, что компания «Интересный Киев» прекратила с ней сотрудничество.

Много лет я как экскурсовод работала с компанией «Интересный Киев». Сегодня я получила от них информацию, что они разрывают со мной сотрудничество. Причина — я продолжаю на экскурсиях рассказывать о Булгакове и продвигать «имперские нарративы» (не знаю, что они имели в виду), — написала Денисова.

Гид отметила, что не намерена отказываться от своих взглядов «в угоду моде, общественному мнению или чьей-то глупости» и продолжит проводить экскурсии самостоятельно.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой в эфире YouTube-канала приравняла использование русского языка якобы к потере национальной идентичности. По ее мнению, граждане, которые выбирают его для общения, автоматически перестают быть частью украинской нации. Согласно опросу центра SOCIS, проведенному в декабре 2025 года, практически половина украинцев (около 50%) используют русский язык для общения в быту.

