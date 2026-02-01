Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 14:06

«Скажу только одно»: Медведев озвучил Зеленскому приговор по Булгакову

Медведев: Зеленскому не сносить головы

Судьба президента Украины Владимира Зеленского предрешена, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что не намерен подробно обсуждать будущее главы государства, ограничившись цитатой «Аннушка уже пролила масло» из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Судьбу этого персонажа я обсуждать не хочу. Но могу сказать только одно. Знаете, как сказал один известный киевлянин: «Аннушка уже пролила масло». И, значит, головы ему не сносить, — отметил Медведев.

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что может выдвинуть свою кандидатуру на возможных выборах главы государства. Он подчеркнул, что решение будет зависеть от того, как завершится конфликт. Зеленский также добавил, что иногда думает о переизбрании, но сейчас этот вопрос не находится в приоритете.

