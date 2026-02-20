Окружение американского президента Дональда Трампа, задействованное в урегулировании на Ближнем Востоке и Украине, напоминает мистическую свиту Воланда из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», заявил режиссер Карен Шахназаров. По его словам, которые приводит «Вести.Ру», речь идет о спецпосланнике лидера Стивене Уиткоффе и зяте главы государства Джареде Кушнере.

Вся эта команда господина Трампа очень напоминает свиту Воланда Булгакова. Причем самого Воланда нет. Не Трамп Воланд, а Воланд — Эпштейн. Вот кто Воланд у них. И то, что он якобы мертвец, это не имеет значения. Он все равно руководит этой братией, этой элитой, — отметил он.

До этого китайские аналитики заявили, что Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение. По их словам, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тем временем призналась, что ее чуть не стошнило при изучении файлов Эпштейна. По словам дипломата, чтение этих документов похоже на просмотр триллеров или тру-крайма.