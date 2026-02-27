Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 17:31

Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На 1 января 2026 года количество зарегистрированных в России легковых автомобилей старше 10 лет составило 32,7 млн единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства «Автостат». Эта категория составляет 69% от всего парка легковушек в стране.

Второе место по численности заняла категория автомобилей возрастом от четырех до семи лет — почти 6,3 млн единиц или 13,2% автопарка. Машины возрастом от восьми до десяти лет составляют около 4,7 млн единиц, что соответствует почти 10% парка.

Наиболее малочисленной является категория легковых автомобилей до трех лет включительно, на которую приходится 3,7 млн машин, или 7,9% общего числа. В агентстве отметили, что у самой массовой марки в стране — Lada — доля автомобилей старше десяти лет достигает 74%.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электромобилей UMO на заводе «Москвич». Выпуском машин займется компания EVM. Первый вице-премьер отметил, что автомобили обеспечат элементами ИИ, и добавил, что их смогут использовать как таксопарки, так и частные лица.

автомобили
автопарк
Россия
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене
Приглашал на чай и фотографировал: тракторист растлевал мальчиков со двора
Квартира в Москве стала «кладбищем» животных и тараканов
Экс-премьера Британии «понизили» до советника Зеленского
Стало известно о еще одном фигуранте дела о хищении у Минобороны РФ
Петербургские художники устали от крыс и устроили с ними перформанс
Юный рыбак поймал гигантского горбыля и побил 10-летний рекорд
Киркорова едва не сбили с ног журналисты
В Нью-Йорке родился мальчик-рекордсмен по весу
В Госдуме предложили новую поблажку сдающим ЕГЭ школьникам
В НАСА назвали дату новой высадки астронавтов на Луну
Украина использовала «Дружбу» для прокачки своей нефти
Гид-проводник рассказал, с чем могли столкнуться пропавшие на Урале
Медийную снайпершу ВСУ ликвидировали в зоне СВО
Концерн Rheinmetall получил крупный контракт от Дании
Затонувшая Москва и Атлантида в Сибири: обнародована карта мира будущего
«Написал ему на воротах»: Лебедев стал жертвой мошенника
Стало известно, в чем подозревают экс-главреда Readovka
Юрист напомнил о запрете на «молчаливые» списания за подписки с 1 марта
«К черту»: конгрессвумен США послала силовиков из ICE и оскорбила Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.