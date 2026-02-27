Почти 70% автопарка России составили машины старше 10 лет

На 1 января 2026 года количество зарегистрированных в России легковых автомобилей старше 10 лет составило 32,7 млн единиц, сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства «Автостат». Эта категория составляет 69% от всего парка легковушек в стране.

Второе место по численности заняла категория автомобилей возрастом от четырех до семи лет — почти 6,3 млн единиц или 13,2% автопарка. Машины возрастом от восьми до десяти лет составляют около 4,7 млн единиц, что соответствует почти 10% парка.

Наиболее малочисленной является категория легковых автомобилей до трех лет включительно, на которую приходится 3,7 млн машин, или 7,9% общего числа. В агентстве отметили, что у самой массовой марки в стране — Lada — доля автомобилей старше десяти лет достигает 74%.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин запустили производство электромобилей UMO на заводе «Москвич». Выпуском машин займется компания EVM. Первый вице-премьер отметил, что автомобили обеспечат элементами ИИ, и добавил, что их смогут использовать как таксопарки, так и частные лица.