Эксперт рассказал, будет ли автопарк России молодеть

Автопарк России продолжит стареть в ближайшие годы, несмотря на появление новых китайских марок, заявил автоэксперт Сергей Шерстенников в беседе с NEWS.ru. По его словам, даже популярные бренды вроде Toyota не смогут изменить ситуацию из-за ограниченных поставок новых автомобилей.

Самая популярная иностранная марка в России — и по числу машин в парке, и по активности сделок на вторичном рынке — это Toyota. Новых автомобилей этого бренда к нам практически не привозят, — пояснил эксперт.

Он отметил, что для омоложения парка объемы продаж должны достичь уровня 2012–2014 годов (2,5–3 млн единиц в год), но в 2024 году этот показатель составил лишь 1,6 млн. Шерстенников предупредил, что водителям стоит готовиться к росту стоимости ремонта из-за старения машин.

Так что пока предпосылок к омоложению парка нет. Это плохо. И водителям надо готовиться к тому, что ремонт машин будет дороже. Но до Кубы нам еще далеко. Это хорошо, — заключил автоэксперт.

Ранее Сергей Шерстенников заявил, что оригинальные запчасти для иномарок подорожали в России из-за сложной схемы логистики. По словам автоэксперта, раньше цены держали низкими для РФ официальные представительства. Когда детали официально поставлялись на российские склады, цены на них могли быть ниже, чем в Германии или другой стране-производителе. Автоконцерны шли на уступки, учитывая специфику российского рынка.