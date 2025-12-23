Автоэксперт ответил, что делать в случае пробуксовки колес

Пластины противоскольжения могут помочь при пробуксовке колес, рассказал «Татар-информ» автоэксперт рабочей группы при правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. Он отметил, что такое приобретение будет полезным и в летний сезон.

Есть пластины противоскольжения. В случае если вы начинаете буксовать на скользкой дороге или на снегу, данное приспособление следует подложить под ведущие колеса. Именно поэтому зимой лучше возить такие пластины с собой в багажнике, — рассказал Попов.

Автоэксперт подчеркнул, что пластины также можно применять при пробуксовке в песке. По его словам, приспособление лучше брать с собой во время поездок за город.

Ранее автоэксперт Антон Шапарин рассказал, что проверить стеклоомывающую незамерзающую жидкость на качество можно с помощью заморозки ее небольшого количества. Хороший товар, в отличие от подделки, не будет кристаллизоваться.