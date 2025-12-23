Новый год-2026
23 декабря 2025 в 15:00

Автоэксперт дал совет, как отличить качественную незамерзайку от подделки

Автоэксперт Шапарин: проверить незамерзающую жидкость можно с помощью заморозки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Проверить стеклоомывающую незамерзающую жидкость на качество можно с помощью заморозки ее небольшого количества, заявил «Москве 24» автоэксперт Антон Шапарин. Хороший товар в отличие от подделки не будет кристаллизоваться.

В настоящее время в России легально продается незамерзающая жидкость для стекол на основе изопропилового спирта. Однако ее главный недостаток — крайне резкий и стойкий запах, который плохо выветривается и может вызывать головную боль даже после непродолжительного нахождения в салоне, — предупредил Шапарин.

Он добавил, что метанол, используемый в дешевых европейских стеклоомывателях, в России запрещен из-за токсичности. Однако из-за недостаточного контроля на рынке встречается нелегальная продукция с его содержанием. При этом испарения от подобной продукции не несут прямой угрозы для потребителей.

Ранее автоэксперт Илья Плисов заявил, что россияне стали гораздо чаще экономить на ремонте машин, предпочитая чинить только самые критические поломки. По его словам, немало людей теперь отказываются от дополнительных работ и выбирают запчасти из экономсегмента.

