Автоэксперт дал совет, как отличить качественную незамерзайку от подделки

Проверить стеклоомывающую незамерзающую жидкость на качество можно с помощью заморозки ее небольшого количества, заявил «Москве 24» автоэксперт Антон Шапарин. Хороший товар в отличие от подделки не будет кристаллизоваться.

В настоящее время в России легально продается незамерзающая жидкость для стекол на основе изопропилового спирта. Однако ее главный недостаток — крайне резкий и стойкий запах, который плохо выветривается и может вызывать головную боль даже после непродолжительного нахождения в салоне, — предупредил Шапарин.

Он добавил, что метанол, используемый в дешевых европейских стеклоомывателях, в России запрещен из-за токсичности. Однако из-за недостаточного контроля на рынке встречается нелегальная продукция с его содержанием. При этом испарения от подобной продукции не несут прямой угрозы для потребителей.

