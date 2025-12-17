Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 10:26

Автоэксперт раскрыл, как изменилось отношение россиян к ремонту машин

Автоэксперт Плисов: россияне стали чаще экономить на ремонте машин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне стали гораздо чаще экономить на ремонте машин, предпочитая чинить только самые критические поломки, заявил «Ридусу» автоэксперт Илья Плисов. По его словам, немало людей теперь отказываются от дополнительных работ и выбирают запчасти из экономсегмента.

Автомобилисты чинят «основную боль» и увозят без ремонта остальные проблемы, которые в заказ-наряде им указывают. Причем это может касаться и тормозной системы, и рулевого управления. Приходится ставить пометки, что автомобиль в таком состоянии неисправен. И тем не менее клиенты соглашаются. Сейчас их стало больше, — рассказал Плисов.

Он добавил, что многие автомобилисты перешли на отечественные масла, а еще часть россиян — на местные бренды запчастей. Сейчас все комплектующие напрямую везут из Китая, Турции и Индии — таких марок около сотни. Порядка 80–90% продукции популярных в России брендов идут из КНР, и это преимущественно не оригинал. Однако немало россиян согласны и на подобную замену, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что сроки ремонта автомобилей в России значительно увеличились на фоне задержек поставок импортных комплектующих. За январь — сентябрь 2025 года зафиксирована 101 тыс. обращений граждан к страховым компаниям. Наибольшее количество претензий связано с тем, что сроки восстановления машин по ОСАГО стали значительно дольше.

машины
автомобилисты
автоэксперты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, отправят ли США войска на Украину после мирного урегулирования
Стал известен приговор жительнице Перми по делу о гибели двух подростков
Малышева дала совет, как распознать поддельную красную икру
Суд вынес приговор шпиону, собиравшему данные о военных объектах Москвы
В Госдуме предупредили, что грозит за украшение подъезда к Новому году
Бритни Спирс случайно оголила грудь на курорте в Мексике
ЕС предрекли катастрофические последствия по одному вопросу
Стало известно о последней московской недвижимости Долиной
Трампа призвали признать победу России над Украиной
HR-эксперт рассказала, каким будет рынок труда в 2026 году
В Москве под колесами поезда погиб человек
ФСБ предотвратила теракт в колонии под Ростовом
Суд отобрал активы у похитившего 137 млн рублей начальника ФНС
«Бросили»: украинский пленный посетовал на бессердечность командования ВСУ
Родригез проиграл суд по алиментам
Стало известно, кто займет пост главного тренера ФК «Рубин»
В России стали меньше производить автомобилей
Участнику теракта в Австралии предъявили 59 пунктов обвинения
Диетолог дала советы, как похудеть без стресса и последствий
Кинолог рассказал, как уберечь собаку от сезонной хандры
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.