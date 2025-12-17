Автоэксперт раскрыл, как изменилось отношение россиян к ремонту машин

Россияне стали гораздо чаще экономить на ремонте машин, предпочитая чинить только самые критические поломки, заявил «Ридусу» автоэксперт Илья Плисов. По его словам, немало людей теперь отказываются от дополнительных работ и выбирают запчасти из экономсегмента.

Автомобилисты чинят «основную боль» и увозят без ремонта остальные проблемы, которые в заказ-наряде им указывают. Причем это может касаться и тормозной системы, и рулевого управления. Приходится ставить пометки, что автомобиль в таком состоянии неисправен. И тем не менее клиенты соглашаются. Сейчас их стало больше, — рассказал Плисов.

Он добавил, что многие автомобилисты перешли на отечественные масла, а еще часть россиян — на местные бренды запчастей. Сейчас все комплектующие напрямую везут из Китая, Турции и Индии — таких марок около сотни. Порядка 80–90% продукции популярных в России брендов идут из КНР, и это преимущественно не оригинал. Однако немало россиян согласны и на подобную замену, подытожил эксперт.

Ранее сообщалось, что сроки ремонта автомобилей в России значительно увеличились на фоне задержек поставок импортных комплектующих. За январь — сентябрь 2025 года зафиксирована 101 тыс. обращений граждан к страховым компаниям. Наибольшее количество претензий связано с тем, что сроки восстановления машин по ОСАГО стали значительно дольше.