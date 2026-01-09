Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 09:52

Каждый пятый россиянин запланировал одну крупную покупку в 2026 году

РИА Новости: каждый пятый россиянин планирует покупку машины в 2026 году

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Каждый пятый россиянин планирует покупку автомобиля в ближайший год, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование, проведенное среди двух тысяч человек. При этом у 52% участников опроса личный транспорт уже есть, а 4% приобрели машину в 2025 году.

Каждый пятый россиянин (19%) планирует купить автомобиль в ближайший год, — сказано в исследовании.

Только 4% респондентов не рассматривают покупку автомобиля вовсе, а 22% намерены вернуться к этому вопросу после «улучшения ситуации». Наибольший интерес к приобретению машины зафиксирован в Уральском и Дальневосточном федеральных округах — по 23%.

Водительские права имеют 50% россиян, 3% получили их в 2025 году, а 22% планируют оформить удостоверение в будущем. О нежелании получать права заявили 28% участников исследования.

Ранее автоэксперт Александр Коротков рассказал, что укрепление рубля к доллару не приведет к мгновенному снижению цен на автомобили. По его словам, дилеры не могут оперативно пересчитывать стоимость, поэтому снижение происходит постепенно и сильнее всего проявляется на премиальных и импортных моделях с большей долей зарубежных комплектующих.

