07 января 2026 в 16:35

Раскрыто, как курс рубля повлияет на стоимость автомобилей в 2026 году

Автоэксперт Коротков: укрепление рубля не приведет к резкому падению цен на авто

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Укрепление рубля к доллару не приведет к мгновенному снижению цен на автомобили, рассказал автоэксперт Александр Коротков в интервью журналу «За рулем». По его словам, дилеры не могут оперативно пересчитывать стоимость, поэтому снижение происходит постепенно и сильнее всего проявляется на премиальных и импортных моделях с большей долей зарубежных комплектующих.

Премиальные модели и средний сегмент, где доля зарубежных комплектующих превышает 50%, могут подешеветь заметнее. В то же время бюджетные автомобили с локализованным производством обычно реагируют на колебания курса мягче, — говорится в сообщении.

Ранее автоэксперт Константин Ожогин рассказал, что в новом году цена автомобильного топлива будет зависеть от нескольких основных факторов, таких как акцизные сборы, курс рубля и правила экспорта. Его коллега Алексей Иванов прогнозирует, что рост стоимости бензина в 2026 году снова может опередить общий уровень инфляции, который оценивается в 4%.

Кроме того, автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич указал, что правительство Российской Федерации проводит политику по ограничению ввоза готовых легковых автомобилей из других стран. Он пояснил, что целью государства является стимулирование иностранных компаний к организации сборочного производства на территории России, а не просто к поставке готовой продукции.

