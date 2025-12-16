Новый год-2026
16 декабря 2025 в 17:05

Эксперт рассказал, почему государство повышает утильсбор на авто

Автоэксперт Гайдукевич: утильсбор будет дорожать до 2030 года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Правительство России проводит политику по ограничению импорта легковых автомобилей из-за рубежа, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич. По его словам, государство хочет, чтобы иностранные компании не просто привозили сюда готовые машины, а собирали их на месте.

Государство хочет, чтобы вновь были загружены те автомобильные заводы, которые у нас остались после ухода старых брендов. Для отечественных производителей утильсбор компенсируется государством, поэтому они остаются конкурентоспособными, в то время как импортируемые машины становятся дороже. И они будут дорожать до 2030 года, — рассказал Гайдукевич.

Эксперт напомнил, что утилизационный сбор уже увеличивали 1 декабря 2025 года — он затронул автомобили с мотором мощнее 160 л. с. А 1 января 2026 года «утиль» вновь будет увеличен – ставки должны вырасти на 20%.

Ранее кандидат юридических наук юрист Дмитрий Матюшенков рассказал, куда обращаться из-за доначисления пошлины на автомобили. По его словам, обжаловать доначисление пошлины на автомобиль можно в вышестоящем таможенном органе или сразу в суде.

