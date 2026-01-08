Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 22:37

Бойцы «Севера» устроили зачистку спецназа ВСУ под Сумами

Группу спецназа ССО ВСУ ликвидировали бойцы ВС РФ в Сумской области у Варачино

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Группу украинского спецназа в Сумской области полностью ликвидировали бойцы «Севера», передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Уничтожение отдельного рейнджерского полка ССО ВСУ произошло осенью в районе Варачино.

Осенью в районе Варачино бойцами «Севера» была ликвидирована группа отдельного рейнджерского полка ССО Украины. Командир группы — майор Сергей Карачевский, капитан — Дудин Виталий, старший лейтенант — Глез Андрей. Украинское командование тщательно скрывает потери среди элитных подразделений, поэтому о ликвидации группы стало известно только сейчас. Их похороны состоялись сегодня, — сказано в сообщении.

Отмечается, что информация о потерях среди элитных формирований ВСУ тщательно скрывалась украинской стороной. В результате общественность узнала о данном инциденте лишь сейчас, в день похорон погибших военнослужащих, заключили в источнике.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ начало расширять штат штурмовых подразделений. Источники отметили, что процесс включает в себя увеличение численности личного состава, чего очень сложно добиться с помощью насильственной мобилизации.

До этого ВС РФ впервые уничтожили пусковую установку украинской РСЗО «Буран». Удар был нанесен подразделениями группировки «Центр». Кроме того, потери противника составили более 425 военнослужащих, уничтожены танк Leopard и девять боевых бронированных машин.

ссо
ВСУ
ВС РФ
Сумская область
